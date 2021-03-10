Беларусь высылает из страны консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка из-за его участия в неофициальном мероприятии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

В МИД Беларуси возмутились тем, что Тимофеюк 28 февраля в Бресте принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше во время и после Второй мировой войны.

"Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубые нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", - говорится в сообщении белорусского министерства.

Из-за действий Тимофеюка в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского, которому вручили ноту протеста в связи с участием консула в подобном мероприятии. В документе Тимофеюку предложено покинуть территорию Беларуси.

МИД Польши в свою очередь пообещали "оперативно и адекватно" отреагировать на высылку дипломата. При этом заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач считает, что власти Беларуси, приняв такое решение, существенно ограничили возможности сотрудничества между странами.

"Польша поддерживает независимость и суверенитет белорусского государства. Однако власти этой страны теми решениями, которые мы недавно наблюдали, исключают путь диалога и сотрудничества", - заявил Пшидач.

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