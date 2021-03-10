В Закарпатской области зафиксировали рекордную смертность пациентов с COVID-19 за все время пандемии - за сутки умерли 20 человек. При этом в регионе добавилось 399 заразившихся коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА в среду, 10 марта.

За все время пандемии в Закарпатской области коронавирус подтвердили у 44 908 человек (+399 за сутки), из них выздоровело 32 916 жителей области. Среди заболевших за все время пандемии 2 303 ребенка.

На сегодняшний день процент загруженности коек в медучреждения, определенных для госпитализации пациентов с подозрением и подтвержденным случаем коронавируса - 83%. Процент коек, которые обеспечены кислородом - 64,9%.

На данный момент больницы области загружены больными на 83%, процент коек обеспеченных кислородом составляет 64,9%.

Напомним, начиная с 8 марта Закарпатская область находится в "красной зоне" карантина.

Также сообщалось, что в ближайшее время в медицинской системе Закарпатья может произойти коллапс. В одной из больниц при необходимых 60 койках в реанимации для пациентов с COVID-19, есть всего 6.