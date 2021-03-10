После заявления Роскомнадзора о замедлении работы Twitter в РФ из-за неудаления запрещенного контента пользователи соцсети уже начали жаловаться на проблемы в функционировании сервиса. А в ведомстве предупреждают, что подобная мера может быть применена и к другим соцсетям.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Пользователи Twitter, в частности, жалуются, что у них не грузятся картинки, подолгу прогружается видео.

В Роскомнадзоре заявили, что замедление работы грозит и другим крупным интернет-платформам в случае игнорирования законов РФ. А член профильного комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин заявил, что такие меры могут быть в следующий раз применены в отношении Facebook.

Напомним, в Индии угрожают тюрьмой сотрудникам Facebook, WhatsApp и Twitter, если компании не удалят контент о протестах.

Также мы писали о том, что устроившие переворот в Мьянме военные запретили в стране Twitter, Instagram и Facebook.