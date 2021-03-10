Донецкая область снова в лидерах по вакцинации, "красные" Черновцы - в конце списка
За минувшие сутки в Украине еще 4 362 человека получили вакцину против Covid-19. Всего по состоянию на утро 9 марта в стране привились от коронавируса уже 23 480 человек.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сейчас украинцы получают только первую дозу вакцины. Всего в страну было поставлено 500 000 доз индийского препарата CoviShield.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок). Меньше всего вакцинированных за последние 24 часа в Черновицкой области (40), которая находится в "красной" зоне карантина.
Статистика вакцинации в регионах Украины за сутки:
- Винницкая область - 330 прививок;
- Волынская область - 160 прививок;
- Днепропетровская область - 260 прививок;
- Донецкая область - 660 прививок;
- Житомирская область - 50 прививок;
- Закарпатская область - 90 прививок;
- Запорожская область - 60 прививок;
- Ивано-Франковская область - 72 прививки;
- Киевская область - 320 прививок;
- Кировоградская область - 140 прививок;
- Луганская область - 220 прививок;
- Львовская область - 140 прививок;
- Киев - 100 прививок;
- Николаевская область - 70 прививок;
- Одесская область - 180 прививок;
- Полтавская область - 230 прививок;
- Ровенская область - 110 прививок;
- Сумская область - 80 прививок;
- Тернопольская область - 180 прививок;
- Харьковская область - 130 прививок;
- Херсонская область - 150 прививок;
- Хмельницкая область - 110 прививок;
- Черновицкая область - 40 прививок;
- Черниговская область - 90 прививок;
- Черкасская область - 390 прививок.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский выступил за ускорение вакцинации украинцев вместо ввода локдауна.
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