Всего в Украине от коронавируса привиты уже 23 480 человек. Фото: facebook.com/phc.org.ua

За минувшие сутки в Украине еще 4 362 человека получили вакцину против Covid-19. Всего по состоянию на утро 9 марта в стране привились от коронавируса уже 23 480 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо". 

Сейчас украинцы получают только первую дозу вакцины. Всего в страну было поставлено 500 000 доз индийского препарата CoviShield.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок). Меньше всего вакцинированных за последние 24 часа в Черновицкой области (40), которая находится в "красной" зоне карантина.

Статистика вакцинации в регионах Украины за сутки:

  • Винницкая область - 330 прививок;
  • Волынская область - 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 260 прививок;
  • Донецкая область - 660 прививок;
  • Житомирская область - 50 прививок;
  • Закарпатская область - 90 прививок;
  • Запорожская область - 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 72 прививки;
  • Киевская область - 320 прививок;
  • Кировоградская область - 140 прививок;
  • Луганская область - 220 прививок;
  • Львовская область - 140 прививок;
  • Киев - 100 прививок;
  • Николаевская область - 70 прививок;
  • Одесская область - 180 прививок;
  • Полтавская область - 230 прививок;
  • Ровенская область - 110 прививок;
  • Сумская область - 80 прививок;
  • Тернопольская область - 180 прививок;
  • Харьковская область - 130 прививок;
  • Херсонская область - 150 прививок;
  • Хмельницкая область - 110 прививок;
  • Черновицкая область - 40 прививок;
  • Черниговская область - 90 прививок;
  • Черкасская область - 390 прививок.

Сколько человек в Украине сделали прививку от коронавируса вакциной ковишилд - статистика

Сколько человек в Украине сделали прививку от коронавируса вакциной ковишилд - статистика

Сколько человек в Украине сделали прививку от коронавируса вакциной ковишилд - статистика

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский выступил за ускорение вакцинации украинцев вместо ввода локдауна.

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