За минувшие сутки в Украине еще 4 362 человека получили вакцину против Covid-19. Всего по состоянию на утро 9 марта в стране привились от коронавируса уже 23 480 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас украинцы получают только первую дозу вакцины. Всего в страну было поставлено 500 000 доз индийского препарата CoviShield.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (660 прививок). Меньше всего вакцинированных за последние 24 часа в Черновицкой области (40), которая находится в "красной" зоне карантина.

Статистика вакцинации в регионах Украины за сутки:

Винницкая область - 330 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 260 прививок;

Донецкая область - 660 прививок;

Житомирская область - 50 прививок;

Закарпатская область - 90 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 72 прививки;

Киевская область - 320 прививок;

Кировоградская область - 140 прививок;

Луганская область - 220 прививок;

Львовская область - 140 прививок;

Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 70 прививок;

Одесская область - 180 прививок;

Полтавская область - 230 прививок;

Ровенская область - 110 прививок;

Сумская область - 80 прививок;

Тернопольская область - 180 прививок;

Харьковская область - 130 прививок;

Херсонская область - 150 прививок;

Хмельницкая область - 110 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 90 прививок;

Черкасская область - 390 прививок.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский выступил за ускорение вакцинации украинцев вместо ввода локдауна.

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