"Страна разрушается, и это ужасно". Трамп раскритиковал политику Байдена в отношении мигрантов
Бывший президент США Дональд Трамп, который недавно рассказал о своих дальнейших планах в политике, считает, что президент Джо Байден не справляется с кризисом на южной границе страны, который возник из-за притока нелегальных мигрантов.
Об этом пишет Fox News.
Трамп напомнил, что во времена его управления страной граница США и Мексики была "прочнее, безопаснее и безопаснее, чем когда-либо прежде" и стену (на границе с Мексикой) можно было достроить без особых усилий.
"Мы прекратили игру в кошки-мышки, раскусили мошеннические схемы с предоставлением убежища и победили контрабандистов, наркоторговцев и торговцев людьми", - напомнил Трамп о своих победах в пограничной политике.
Кроме того, он отметил, что США "разрушаются на южной границе, и это ужасно".
Напомним, в первый день на посту президента Джо Байден остановил строительство стены на границе США и Мексики. Ранее обещание возвести стену было ключевым для кампании Дональда Трампа.
Также сообщалось, что Байден остановил депортацию нелегальных мигрантов на 100 дней.