Бывший президент США Дональд Трамп, который недавно рассказал о своих дальнейших планах в политике, считает, что президент Джо Байден не справляется с кризисом на южной границе страны, который возник из-за притока нелегальных мигрантов.

Об этом пишет Fox News.

Трамп напомнил, что во времена его управления страной граница США и Мексики была "прочнее, безопаснее и безопаснее, чем когда-либо прежде" и стену (на границе с Мексикой) можно было достроить без особых усилий.

"Мы прекратили игру в кошки-мышки, раскусили мошеннические схемы с предоставлением убежища и победили контрабандистов, наркоторговцев и торговцев людьми", - напомнил Трамп о своих победах в пограничной политике.

Кроме того, он отметил, что США "разрушаются на южной границе, и это ужасно".

Напомним, в первый день на посту президента Джо Байден остановил строительство стены на границе США и Мексики. Ранее обещание возвести стену было ключевым для кампании Дональда Трампа.

Также сообщалось, что Байден остановил депортацию нелегальных мигрантов на 100 дней.