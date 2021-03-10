Депутат партии “ЕС” Алексей Гончаренко, который провакцинировался “Covishield”, рассказал “Стране”, как чувствует себя после вакцинации.

"Вчера чувствовал себя хорошо, сегодня с утра температура 37. По самочувствию, в принципе, нормально, немного температура, но это нормально, бывает такая реакция. Я вакцинируюсь тем, что есть в государстве, но понятно, что тот же Pfizer — лучше вакцина, в этом нет сомнений. И оригинальная "AstraZeneca" тоже. Оригинал всегда лучше, чем копия. Но, что есть, то есть. Она безопасная, но думаю, что менее эффективная. Конечно, я бы был рад, если бы в Украине был бы Pfizer, но его нет”, - отметил Гончаренко.

На вопрос "Страны", как отнеслись к его решению провакцинироваться однопартийцы, учитывая, что ранее Петро Порошенко назвал “Covishield” г@вном, Алексей ответил следующее:

"Он не так называл, он говорил, что это люди ему говорят. Послушайте, что он говорил. Есть официальное заявление нашей партии от вчерашнего дня, где мы призываем всех вакцинироваться", - сообщил Гончаренко.

Напомним, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время заседания в парламенте Согласительного совета 1 марта раскритиковал вакцину, которой прививают граждан Украины.

"Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности", – сказал Порошенко.

А спустя неделю появилась и реакция президента Владимир Зеленского на такое заявление.