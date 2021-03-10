Самолет авиакомпании Air France прервал свой рейс и совершил экстренную посадку в Болгарии после того, как агрессивный пассажир выкрикнул комментарии об Иисусе и угрожал физической расправой бортпроводнику.

Об этом пишет Mirror.

Данный инцидент произошел на борту самолета, следовавшего по маршруту в индийский Нью-Дели из Ганы через Париж. Вскоре после вылета из французской столицы один из пассажиров устроил дебош.

В частности, он непристойно высказался об Иисусе Христе, заявляя, что тот якобы "должен уйти", стучал в дверь кабины пилотов, угрожал физической расправой бортпроводнику, при этом он не реагировал на замечания окружающих.

На видео запечатлен этот инцидент, видно, как пассажира пытаются успокоить.

В результате экипаж самолета принял решение совершить аварийное приземление в столице Болгарии.

Пассажир был задержан на 72 часа в аэропорту Софии в Болгарии. Ему предъявлено обвинение в создании угрозы безопасности полетов, и в случае признания виновным ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, как на борту самолета компании SkyUp возмущенные люди избили пассажира, который задерживал вылет авиасудна.

Также сообщали, как во Франции экстренно сел самолет из-за пьяного дебошира.