В субботу, 20 марта, весеннее равноденствие. Сегодня день сравняется с ночью и постепенно светлое время суток будет увеличиваться. Также сегодня наступает астрономическая весна.

В народе этой дате придавали особое значение, ведь раньше именно с весны начинали отсчет нового года, когда земля пробуждается от зимней спячки.

Астрологи верят, что сегодня особый день, который обнуляет старое и расчищает дорогу новому. Правда, для этого нужно постараться и избавиться от лишнего и ненужного.

Что такое равноденствие с точки зрения науки

Что такое равноденствие? Это астрономическое явление, когда из-за наклона Земли. которая движется по своей орбите, длина дня практически равняется с ночью. Чаще всего равноденствие выпадает на одну и ту же дату - 20 марта.

Сегодня солнце в Киеве взошло в 06:01 и зайдет в 18:11, то есть световой день продлится 12 часов и 10 минут.

Своего пика световая длительность дня достигнет 21 июня, когда будет самая короткая ночь. После этого день начнет идти на убыль.

Чем равноденствие отливается от солнцестояния? Солнцестояние также выпадает дважды в году - летнее солнцестояние и зимнее. Летом в северном полушарии самый длинный день, зимой - самая долгая ночь. Наступает астрономическое лето или зима. На несколько дней солнце "замирает", потом летом световой день начинает убывать, зимой же, наоборот, солнце дольше задерживается над горизонтом.

Народные приметы и заговоры на удачу и деньги

Издавна весеннее равноденствие означало для язычников поворот к весне и победу света над тьмой. Считалось, что с этого дня пробуждается природа, деревья начинают выпускать листья, может прогреметь первый гром.

У многих народов именно весной начинали отсчет нового года. Дни равноденствия отмечали массовыми гуляниями.

В этот день в народе выполняли ритуалы на деньги. Связан это было с тем, что, поскольку прибавлялся день, то это могло повлиять и на прибавление в кошельке.

Рано утром, когда поднималось солнце, из него доставали все купюры и, не пересчитывая, по одной клали обратно, приговаривая: "Сколько ни положу, вдвое больше получу".

Для еще одного заговора на деньги, нужно взять в руку столько монеток, сколько членов в семье. Рано утром встать лицом на восток и произнести: "Монеты звенят, богатство сулят".

Также, чтобы росло богатство в этот день можно посадить комнатный цветок, а на дно горшка положить монетку.

На удачу в этот день было принято надевать новую одежду, чтобы старые беды и несчастья не узнали и прошли мимо.

Перед сном нужно было положить под подушку семь монеток и сказать: "Как только солнце взойдет, удача ко мне дорогу найдет".

Что советуют астрологи

Весеннее равноденствие совпадает с завершением зодиакального цикла, последним знаком которого являются Рыбы. После этого начинается новый цикл, который открывает знак Овна.

К этому дню астрологи рекомендуют уладить старые дела и навести порядок в доме и на работе, избавиться от лишнего, прояснить отношения.

Нужно расчистить место для новых начинаний. Для этого открывается благоприятный период, ведь пробуждается не только природа, но и новые возможности, новая жизнь.

Подумайте о планах на будущее, своих желаниях. Можно записать каждое из них на отдельных листочках. Пишите все, что вам приходит в голову, это поможет разгрузить мысли. Через некоторое время пересмотрите написанное - уберите чужие цели и желания, оставьте только то, что хотите именно вы.

Конец весны - астрологически подходящее время для того, чтобы укоренились новые привычки. В этом вам поможет трекер привычек и тактика меняться крошечными шагами, но каждый день. Не берите на себя много. Попробуйте внедрить что-то одно, потом подключайте другие навыки. Например, не стоит начинать с пробежек и фитнесса пять раз в неделю, если до этого вы не делали даже регулярную утреннюю зарядку. Начните с ежедневной получасовой прогулки или пятиминутной разминки. Постепенно увеличивайте время, добавляйте новую нагрузку.