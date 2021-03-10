В России со среды, 10 марта, замедляется работа Twitter. Эту меру вводит Роскомнадзор из-за неудаления администраторами соцсети противоправного контента.

Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве заявляют, что работа соцсети будет замедлена на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом Роскомнадзор обещает заблокировать Twitter, если запрещенная информация не будет удалена.

В Роскомнадзоре заявляют, что на 10 марта 2021 года Twitter не удалил 3 168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2 569 - с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 - с детской порнографией, 149 - с информацией об использовании наркотиков). В качестве примера Роскомнадзор привел то, что Twitter по его требованию не удалил призывы к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта.

"Замедление трафика - это способ воздействовать прежде всего на коммерческую прибыль Твиттера, которую компания ставит превыше всего. Надеюсь, это окажется эффективнее скромных российских штрафов", - заявил член комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин.

Напомним, в Индии угрожают тюрьмой сотрудникам Facebook, WhatsApp и Twitter, если компании не удалят контент о протестах.

Также мы писали о том, что Twitter забанил аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.