В этом году Великий пост перед Пасхой продлится с 15 марта по 1 мая. Он установлен в память о подвиге Иисуса Христа, который после своего крещения провел в пустыне 40 дней без еды и воды. Каждый православный христианин, который решил осознанно пройти Великий пост, должен понимать, что он самый строгий и продолжительный из всех существующих.

Он предусматривает полный отказ от мяса, яиц, молока, допускает употребление в еду свежих фруктов с овощами, сухофруктов либо соленых овощей, орехов, хлеба, меда. 15 марта и 30 апреля верующие вообще ничего не едят - это первый день поста и Страстная пятница.

В понедельник, среду и пятницу наступает сухоядение (термическая обработка запрещена, можно есть фрукты, овощи, хлеб). Во вторник и четверг едят пищу без масла (каши и запеченные овощи). В субботу и воскресенье в еду добавляют растительное масло.

Два раза за весь пост можно есть рыбу - 7 апреля на Благовещение и 25 апреля, когда празднуют Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). В Лазареву субботу, 24 апреля, можно есть рыбью икру.

Накануне поста, в неделю Сырной седмицы с 8 по 14 марта верующие уже не едят мяса, что помогает легче войти в постный период.

Приводим календарь питания Великого поста по дням на 2021 год. Он составлен по правилам монастырского устава. Обычно верующие постятся, придерживаясь более мягких правил, советуясь со своим духовником и основываясь на собственном здоровье.

Приготовьтесь к тому, что первая и последняя недели поста будут самыми строгими.

Календарь питания во время поста по дням. Инфографика: журнал "Фома"

Обычно в пост едят раз в день, по субботам и воскресеньям - два раза. В остальное время пьют воду, травяные чаи или компот. В приготовлении еды не используют много пряностей, сахара или соли, отказываются от фастфуда, сдобы и других привычных лакомств. Еду готовят на пару, варят, запекают или едят сырой.

Впрочем, из разрешенных продуктов тоже можно приготовить достаточно разнообразное меню на каждый день. Наример, каши (разрешены все крупы), бобовые и грибы, а также овощи и фрукты, которые можно есть в виде солений или сухофруктов, черный хлеб или зерновые хлебцы, орешки, мед, варенье.

Между тем, пост направлен на очищение не только тела, но и души, поэтому придется отказаться не только от питательной еды, но и от чрезмерного веселья и других удовольствий. А кофеманам тоже нужно подумать о том, как скажется на них отсутствие дополнительных чашек кофе в день.