В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 6 377 человек, общее число случаев Covid-19 возросло до 1 416 438.

Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам за последние сутки:

Киев - 644 случая;

Винницкая область - 575 случаев;

Волынская область - 125 случаев;

Днепропетровская область - 226 случаев;

Донецкая область - 118 случаев;

Житомирская область - 141 случай;

Закарпатская область - 399 случаев;

Запорожская область - 218 случаев;

Ивано-Франковская область - 502 случая;

Киевская область - 320 случаев;

Кировоградская область - 31 случай;

Луганская область - 74 случая;

Львовская область - 523 случая;

Николаевская область - 229 случаев;

Одесская область - 586 случаев;

Полтавская область - 153 случая;

Ровенская область - 173 случая;

Сумская область - 50 случаев;

Тернопольская область - 148 случаев;

Харьковская область - 270 случаев;

Херсонская область - 6 случаев;

Хмельницкая область - 152 случая;

Черкасская область - 151 случай;

Черновицкая область - 533 случая;

Черниговская область - 30 случаев.

Напомним, в Украине 60% медиков отказались вакцинироваться от коронавируса.

Также мы писали о том, что британский штамм коронавируса появился в Украине.