Вчера в Херсонской области коронавирусом заразились 6 человек, а в Киеве - 644. Статистика по регионам
В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 6 377 человек, общее число случаев Covid-19 возросло до 1 416 438.
Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.
Статистика распространения коронавируса по регионам за последние сутки:
Киев - 644 случая;
Винницкая область - 575 случаев;
Волынская область - 125 случаев;
Днепропетровская область - 226 случаев;
Донецкая область - 118 случаев;
Житомирская область - 141 случай;
Закарпатская область - 399 случаев;
Запорожская область - 218 случаев;
Ивано-Франковская область - 502 случая;
Киевская область - 320 случаев;
Кировоградская область - 31 случай;
Луганская область - 74 случая;
Львовская область - 523 случая;
Николаевская область - 229 случаев;
Одесская область - 586 случаев;
Полтавская область - 153 случая;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 50 случаев;
Тернопольская область - 148 случаев;
Харьковская область - 270 случаев;
Херсонская область - 6 случаев;
Хмельницкая область - 152 случая;
Черкасская область - 151 случай;
Черновицкая область - 533 случая;
Черниговская область - 30 случаев.
Напомним, в Украине 60% медиков отказались вакцинироваться от коронавируса.
Также мы писали о том, что британский штамм коронавируса появился в Украине.