По состоянию на утро среды, 10 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 377 человек.

Напомним, что вчера, 9 марта, в стране был выявлен 3 261 новый случай заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 3 116 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 416 438 человек. Выздоровели за последние сутки 5 687 человек (с начала эпидемии - 1 204 916 человек - Ред.).

Умерло за сутки 219 пациентов (с начала эпидемии - 27 423 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 904 человека. Среди новых зараженных 309 детей и 263 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (586 человек), Винницкой области (575), Львовской области (523) и Черновицкой области (533).

В Киеве выявлено 644 случая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии нашли первого человека, зараженного гибридом британского и южноафриканского коронавируса.

Также мы передавали, что Степанов рассказал, почему не обнародуют стоимость вакцины от коронавируса.