Сегодня, 10 марта, в Ереване ожидается очередная волна противостояния оппозиции и действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Его противники провели ночь в палатках под зданием парламента и обещают на сегодня (на 14.00 по Киеву - Ред.) масштабный митинг.

В то же время сам премьер Никол Пашинян занимает жесткую позицию, и уже заявил, что начиная с сегодняшнего дня, глава Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян считается уволенным со своей должности.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Все это свидетельствует о том, что острый политический кризис в Армении только углубляется.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что оппозиция в Армении предложила премьеру Пашиняну политическую сделку.

Так же мы рассказывали, что Пашинян созвал Совбез Армении без президента и главы Генштаба.