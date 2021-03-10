Трагедия украинского лайнера МАУ, сбитого Ираном, 8 января 2020 года, остается в фокусе стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

Так, в ходе 46-й сессии Совета ООН по правам человека Украина присоединилась к совместному заявлению Британии, Канады и Швеции в котором от Тегерана требуют полной и честной информации о трагедии.

Об этом передает пресс-служба МИД Украины.

"Прошло чуть больше года с момента трагической гибели самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". В результате катастрофы, вызванной атакой двух иранских ракет "земля - воздух", погибли 176 человек, многие из которых летели домой на каникулы или возвращались на учебу. Мы продолжаем оплакивать эту трагическую потерю", - заявляют дипломаты четырех стран.

Еще в феврале специальные докладчики Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо в адрес правительства Ирана, в котором были изложены серьезные обвинения и претензии в адрес иранских властей.

Главным является то, что было нарушено право на жизнь 176 пассажиров и членов экипажа.

"Исходим из того, что Иран не ответил на это письмо. Нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это осложняется сообщениями о совершенно недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв", - указывают подписанты.

В связи с этим четыре страны призывают Иран:

- безотлагательно дать ответ на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар;



- немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами;



- обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство, как часть его обязанности обеспечить справедливость для жертв этой трагедии;



- предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к этой трагедии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Канаде изучают запись секретных переговоров, согласно которым, есть подозрения, что лайнер МАУ Иран мог сбить специально.