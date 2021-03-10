Бойцы Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне для охраны Капитолия еще на два месяца. Глава Пентагона Ллойд Остин продлил до 23 мая мандат нацгвардейцев на охрану Конгресса.

Об этом сообщает канал ABC.

Это решение было принято после того, как полиция Капитолия отправила в Пентагон запрос о продлении срока пребывания нацгвардейцев в столице. Предполагается, что службу по охране Капитолия будут нести около 2 000 бойцов, которые прибудут из разных штатов.

Напомним, что после нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января, погибли пять человек, и 25 000 бойцов Нацгвардии были направлены в Вашингтон, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации президента Джо Байдена.

Численность нацгвардейцев в столице постепенно сокращалась. К середине марта они должны были покинуть город.

Ранее "Страна" сообщала, что в США по делу о штурме Капитолия арестовали 280 человек.