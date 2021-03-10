Вчера, 9 марта, на своем XVIІІ съезде судей Украины членами Высшего совета правосудия (ВСП) были избраны судья Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов и судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерий Суховой. Все они уже принесли присягу.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП в соцсети.

"В бюллетень для повторного тайного голосования включены: Панасюк Александр Сергеевич - судья Винницкого апелляционного суда и

Плахтий Инна Борисовна - судья Луцкого горрайонного суда Волынской области. Голосование по ним пройдет 10 марта 2021 года", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что 15 марта 2021 заканчиваются полномочия у членов ВСП Игоря Артеменко, Андрея Овсиенко, Николая Худика и Виктора Шапрана.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин направил жалобу в ВСП на судью, который отстранил и.о. министра от исполнения обязанностей.