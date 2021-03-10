В понедельник, 8 марта, американская компания Apple выпустила экстренное обновление программного обеспечения iOS 14.4.1 для iPhone. Прошивка вышла без предварительного тестирования, да еще и в самом начале недели, тогда как обычно компания выпускает новые прошивки по вторникам. Это говорит о том подтверждает, что обновление предназначено для исправления опасных уязвимостей.

О прошивке сообщается на сайте поддержки продукции компании.

Апдейт не содержит новых функций, однако в Apple отметили, что он включает важные изменения безопасности, и настоятельно рекомендуют установить его всем пользователям.

Чтобы установить обновление, потребуется:

перейти в "Настройки" и выбрать "Обновление ПО";

выполнить поиск доступных обновлений;

загрузить iOS 14.4.1 и дождаться проверки обновления;

подтвердить установку вводом код-пароля.

По мнению аналитиков угроз из Google, прошивка исправляет выявленную уязвимость CVE-2021-1844 в движке Webkit, на базе которого работает браузер Safari. Она могла привести к выполнению произвольного кода. В обновлении Apple отмечает, что "проблема повреждения памяти устранена с помощью улучшенной проверки".

Другие подробности об уязвимости не будут раскрыты до того, как все пользователи iPhone не установят обновление, чтобы злоумышленники не могли ею воспользоваться.

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