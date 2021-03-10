В Чехии погибла 27-летняя украинка, трудовая мигрантка родом из Ивано-Франковской области Оксана Васылив. Женщина работала на реконструкции здания банка и упала с высоты, так как под ней провалился стеклянный пол.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Подробности о несчастном случае рассказала сестра погибшей, жительница села Гриновцы Тлумачского района.

"Сначала мы получали разные версии от людей, которые были там. Говорили, что она упала с лестницы, потом говорили, что она упала с четвертого этажа. Но окончательная версия, которую нам передали от правоохранителей Чехии, – она провалилась сквозь стеклянную поверхность. То ли ей поручили там прибраться, то ли она сама так решила, мы не знаем. Но факт в том, что она поднялась на верхний этаж и стала на это стекло. Оно не выдержало, и она упала с высоты 15-20 метров", – говорит родственница Оксаны.

Васылив давно стала ездить на заработки, чтобы содержать сына Давида и пожилую маму, так как работы дома нет. Раньше она трудилась в Польше, но затем нашла место в Чехии.

Сын женщины, которому летом исполнится 4 года, живет с бабушкой – матерью Оксаны.

Когда ее тело привезут в Украину, пока неизвестно. Полиция Чехии еще ведет расследование, которое может затянуться до двух недель. Семья погибшей собирает деньги на перевозку тела.

Заробитчанки часто погибают в Европе. Ранее "Страна" писала, что в Италии нашли мертвой нашу соотечественницу, которая работала сиделкой в этой стране уже 20 лет.

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