Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель дал интервью в программе "Разговор президентом" на телеканале "Беларусь 1". В нем он сообщил о подготовке в стране масштабных терактов и обнаружении тайников со взрывчаткой.

Интервью 9 марта опубликовано на Ютуб.

"Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры", - сказал Тертель.

Он также рассказал о найденных тайниках с большим количеством взрывчатых веществ и оружием, а также задержании некоей группы.

"Действительно, нами задержана организованная группа, состоящая их определенного количества лиц. К сожалению, на данный момент по соображениям интересов следствия... я не могу назвать фамилии конкретных лиц, не могу назвать конкретно определенные факты. Но обещаю, что в ближайшее время, когда завершатся определенные обстоятельства, нашему обществу будут представлены и конкретные лица, и факты. И могу приоткрыть сейчас: обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограмм, пластид - большое количество, большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности", - сообщил Тертель.

Он добавил, что это серьезная профессиональная вооруженная группа.

"Поверьте, что эти взрывчатые вещества и иное оружие не предназначалось, к примеру, для браконьерской ловли рыбы", - подчеркнул глава КГБ.

О подготовке терактов Тертель говорил и месяц назад.

Также в этом интервью глава КГБ заявил о попытках дестабилизации в стране в конце марта.