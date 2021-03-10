В Кировоградской области обнаружили годовалого мальчика, который умер от переохлаждения на улице.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

В частности, с заявлением об исчезновении 1-летнего мальчика обратилась его мать. Тело ребенка было обнаружено на территории населенного пункта без признаков жизни. Предварительная причина смерти - переохлаждение.

"Из объяснений родственников, ребенок самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь. Инфoрмацию по этому факту внесли в ЕРДР по ст. 166 Криминальнoгo кoдекса Украины. Обстоятельства события выясняют следователи", - добавила пресс-секретарь ГУ Нацполиции области Виталина Бевзенко, сообщает ТСН.

Правоохранители сообщили, что мальчик был в памперсе, колготках и футболке. Смерть наступила через несколько часов. Тело ребенка нашли правоохранители в камыше уже на следующий день: это около 200 метров от дома, где жил мальчик. Криков ребенка соседи не слышали.

"В социальной службе утверждают: здесь в районе семья на учете неблагополучных не находилась, потому что жила лишь время от времени - мама с сыном гостили у бабушки", - добавили в материале.

В ходе расследования было установлено, что ребенок самостоятельно покинула дом через незапертую дверь. Следственные действия продолжаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве нашли 23-летнего швейцарца без обуви и с переохлаждением. По данным, предоставленным медикам полицией, накануне мужчина был задержан за драку, а уже около 01:00 ночи отпущен из отделения.

Также напомним, что в Украине в январе от переохлаждения пострадали более 1,5 тысяч людей, погибли 150.