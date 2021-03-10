Лошади Пржевальского проживают на территории заповедника ЧАЭС. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльском заповеднике показали снимки лошадей Пржевальского, которые проживают на территории зоны отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника на своей странице в Facebook.

В частности, на снимках Станислава Гуменюка лошади, радуясь весенней теплой погоде, гуляют по территории заповедника.

"Сонце низенько,
Вечір близенько,
Спішу до тебе,
Лечу до тебе,
Моє серденько", - привели слова из народной песни представители заповедника.

Лошади Пржевальского гуляют по территории заповедника

снимки лошадей Пржевальского, которые проживают на территории зоны отчуждения

на снимках Станислава Гуменюка лошади, радуясь весенней теплой погоде, гуляют по территории заповедника

Лошадей Пржевальского сфотографировал представитель заповедника

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике пересчитали всех лошадей Пржевальского зоны отчуждения. Пересчет проводится по итогам каждого года, в этом раз насчитали от 120 до 150 особей. 

Также напомним, что появились зимние фото лошадей Пржевальского из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

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