Появились весенние фото лошадей Пржевальского в Чернобыльском заповеднике
В Чернобыльском заповеднике показали снимки лошадей Пржевальского, которые проживают на территории зоны отчуждения.
Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника на своей странице в Facebook.
В частности, на снимках Станислава Гуменюка лошади, радуясь весенней теплой погоде, гуляют по территории заповедника.
"Сонце низенько,
Вечір близенько,
Спішу до тебе,
Лечу до тебе,
Моє серденько", - привели слова из народной песни представители заповедника.
Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике пересчитали всех лошадей Пржевальского зоны отчуждения. Пересчет проводится по итогам каждого года, в этом раз насчитали от 120 до 150 особей.
Также напомним, что появились зимние фото лошадей Пржевальского из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.