В Чернобыльском заповеднике показали снимки лошадей Пржевальского, которые проживают на территории зоны отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника на своей странице в Facebook.

В частности, на снимках Станислава Гуменюка лошади, радуясь весенней теплой погоде, гуляют по территории заповедника.

"Сонце низенько,

Вечір близенько,

Спішу до тебе,

Лечу до тебе,

Моє серденько", - привели слова из народной песни представители заповедника.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике пересчитали всех лошадей Пржевальского зоны отчуждения. Пересчет проводится по итогам каждого года, в этом раз насчитали от 120 до 150 особей.

Также напомним, что появились зимние фото лошадей Пржевальского из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.