Съезд судей: станет ли судебная система независимой

Вчера в Киеве собрался всеукраинский съезд судей. Событие, на которое еще лет пять или десять назад не обратили бы особого внимания, в сегодняшних реалиях приобретает особое значение. Поскольку именно в наше время решается, будет в Украине судебная система под контролем Запада или Банковой.

Раньше на съезд судей не обращали внимания как раз потому, что независимой судебной системы в Украине не было. Все знали: суды решат так, как хочет власть. Но потом начались реформы.

Надо отметить, что к реформам непосредственное отношение имел и Евросоюз, всегда заявлявший о том, что демократическое государство невозможно без независимых судов.

Однако теория и практика у Запада расходятся, и потому, делая суды независимыми от власти, он в то же время хочет сделать их зависимыми от себя.

В тоже время Банковая хочет поставить суды под свой контроль. И, судя по тому, что вчера все-таки трех новых членов Высшего совета правосудия (согласованных с Офисом президента) судьи избрали, у Зеленского сделали шаг к тому, чтоб упрочить свое влияние на Фемиду.

Задача №1. Президент занялся Ютубом

Любопытное признание вчера сделал президент. Как оказалось, у главы государства сейчас приоритетным является задача блокирования в Ютубе оппозиционных телеканалов, которые ранее были запрещены решением СНБО. И весь госаппарат работает над тем, "чтобы по этим каналам можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в Ютубе чтобы они получили пожизненный бан".

Это заявление напрочь ломает логику, по которой принималось решение СНБО и писались на его основании президентские указы. Ведь все мы помним, что каналы были заблокированы, потому что их владелец Тарас Козак якобы занимается финансированием терроризма. Теперь Козака с семьей (а заодно и Медведчука с семьей) обложили санкциями, и "финансирование терроризма" невозможно даже теоретически. Так зачем же работать над их "пожизенным баном" в Ютубе?

Впрочем, уже ситуация с "Первым независимым" (заблокированным в телевизоре без предъявления каких-либо обвинений) показала, что власть на самом деле борется не с "финансированием терроризма", а с информационным содержанием этих телеканалов. Видимо, рассчитывая, что после зачистки информполя граждане начнут верить, что в Украине все хорошо, и это положительно скажется на рейтингах власти.

Однако вчера министр культуры Александр Ткаченко высказал мысль, которая ставит под сомнение всю работу власти по зачистке информполя. Министр сказал, что, даже если "каналы Медведчука" закрыты, украинцы все равно массово смотрят российские телеканалы.

Отметим, что этот процесс начался еще семь лет назад: значительное увеличение спутниковых антенн на домах произошло в 2014-м, когда по украинским каналам запретили показ российских сериалов.

Следующий этап массовой установки спутниковых антенн был в 2016-м – когда на украинское ТВ вернули обязательные квоты госязыка. Не исключено, что в связи с блокированием "112", "Ньюсвана" и "ЗИКа" процесс продолжится.

Кроме того, аудитория телевидения постепенно перемещается в интернет. Где, несмотря на все решения СНБО, можно смотреть и "Россию" с "НТВ", и все "неправильные" украинские каналы, и даже (о ужас!) сепаратистский "Первый республиканский".

Неизвестно, сумеет ли Зеленский выбить "пожизненный бан" для оппозиционных украинских каналов на Ютубе, но (и в этом Ткаченко прав), в любом случае, существенно это ситуацию не изменит.

Чтобы успешно противостоять "вражеской пропаганде", нужно построить государство, комфортное для большинства граждан, – тогда "вражеским голосам" просто нечего будет рассказывать. Однако с построением государства у нынешней власти не складывается, и потому остается вести заведомо проигрышный бой в интернете.

Станет ли английский вторым языком в Украине?

Новое слово в языковом вопросе высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Выступая на форуме "Украина 30", он сделал сразу три сенсационных заявления. Во-первых, о том, что "за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости". Во-вторых, о том, что русский – это "остатки прошлого из СССР", в котором происходила тотальная русификация всех народов. И в-третьих – что мы должны сделать вторым языком в стране английский, и это будет "залогом нашей независимости".

Интересно, что свои основополагающие тезисы Данилов высказал на фоне заявления президента о том, что в Украине с украинским языком уже все хорошо. Это к первому тезису секретаря СНБО, который нуждается в пояснении автора, чтобы хоть кто-то понял, что имеется в виду.

Относительно второго тезиса даже комментировать не стоит, потому что очевидно: Данилов просто не знает, что в 1917 году в Киеве, Харькове или Одессе на украинском языке говорило меньше жителей, чем в 1991-м, – так что говорить о "тотальной русификации" времен СССР.

А вот третий тезис, скорее всего, не сможет объяснить и сам секретарь Совбеза. Потому что, во-первых, невозможно сделать в многонациональной стране вторым языком тот язык, которым не пользуется ни одно нацменьшинство. А во-вторых, даже из объяснений Данилова непонятно, каким образом английский может способствовать независимости.

Вообще, если говорить о реальной независимости, то чем меньше наши граждане будут знать языков, тем лучше. Самая независимая страна в мире – КНДР, и ее гражданам иностранные языки не нужны – разве что тем, которых отправляют на работу в Китай или Россию.

Собственно, о таком принципе на самом деле Данилов и говорил: мол, Россия транслирует свою пропаганду на русском, поэтому русский нужно ликвидировать как "пережиток прошлого". Но зачем его в таком случае заменять английским – чтобы чью пропаганду слушать?

На самом деле вопрос языков является политическим вопросом только для самих политиков. Для большинства граждан вопрос языков – это вопрос их конкурентоспособности на мировом рынке труда. И английский в этом контексте, безусловно, нужен, но совсем не для многих наших граждан – куда важнее в данном случае польский или все тот же русский, названный "пережитком прошлого".

Так что Данилов со своими тезисами, возможно, защищает нацбезопасность, но явно не интересы граждан.

60% медиков отказались вакцинироваться. Что делать?

В отличие от секретаря СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов вчера в облаках не витал – на своей пресс-конференции он говорил о вполне конкретных вещах. Притом о вещах крайне неприятных.

Во-первых, о том, что британская версия коронавируса уже в Украине, а она куда опаснее "классической" китайской. Во-вторых, о том, что поставки практически всех вакцин срываются по срокам. И в-третьих, что 60% украинских медиков отказались вакцинироваться индийским "Ковишилдом".

Последняя цифра вообще огорошила, поскольку медики – это те, кто чаще других сталкивается с коронавирусными больными, и уж они, по идее, не должны пренебрегать любой возможностью уменьшить риски для себя. И если 60% отказались вакцинироваться, это значит, что их (специалистов!) вера в "Ковишилд" меньше, чем их опасения перед побочными эффектами.

Все это, безусловно, подрывает желание вакцинироваться у обычных граждан (большинству которых, впрочем, даже "Ковишилд" пока недоступен). И все это создает угрожающую ситуацию на фоне усиливающейся эпидемии.

А также все это заставляет сомневаться в адекватности власти. Ведь еще в январе шла речь о том, что в Харькове можно наладить производство российской вакцины "Спутник V". Украинская власть тогда заявляла, что "Спутник" – это не вакцина, а гибридное оружие, к тому же непроверенное. А нам привезут проверенные вакцины.

Прошло два месяца, и российская вакцина зарегистрирована в более чем 30 странах, украинцам завезли "Ковишилд", которому они не доверяют, и министр здравоохранения объясняет срывы поставок тем, что в мире не хватает производственных мощностей. А ведь если бы два месяца назад власть не боролась с "гибридными" фантомами, то сегодня мы бы уже имели собственные производственные мощности. Причем по производству вакцины, которой украинцы доверяют больше, чем "Ковишилду".

Инфляция-2021: почему растут цены

Госстат опубликовал данные по инфляции за февраль, которые оказались почти такими же неприятными, как и в январе, – 1% вместо 1,3%. Если исходить из показателей за последние 12 месяцев, то они составляют 7,5%, а если брать только нынешний год, то рост цен в нем идет на уровне почти 14%. Конечно, украинцы имели дело и не с такими цифрами, но все же подобное обесценивание гривны радовать не может.

И самое печальное, что подобные показатели вполне закономерны. Социальные выплаты в связи с карантином, не обеспеченные производством товаров и услуг, неизбежно ведут к росту инфляции. А ведь это не единственная причина – есть еще и неурожай прошлого года, который неизбежно должен был привести к росту цен на продовольствие.

В такой ситуации вполне логичным было решение Нацбанка впервые за последние два года повысить учетную ставку (с 6 до 6,5%). Однако чисто административными мерами ситуацию глобально не исправишь: инфляцию снизить можно, но одновременно с этим снижается и рост производства.

Главная же проблема в том, что нынешнее правительство, как и три его "попередника", не предпринимает никаких мер для восстановления промышленности. А ведь пример прошлого года показал: ставку на сельское хозяйство делать нельзя, поскольку оно зависимо от погоды. Экономика и уровень жизни граждан не должны зависеть от того, урожайный год выдался или неурожайный, – мы ведь живем не в 18 веке.

Промышленность от погоды не зависит. Но она зависит от того, насколько серьезно ею занимается власть. И пока с этой "погодой" нам катастрофически не везет.