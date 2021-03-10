Во Франции депутат национального парламента Лоик Домбреваль предложил привлекать к массовой компании по вакцинации против Covid-19 ветеринаров.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В частности, он предлагает делать это на добровольных началах и в случае необходимости.

"Я предлагаю Оливье Верану (министр здравоохранения - Ред.), что ветеринары могут быть привлечены к проведению вакцинации против Covid-19, если возникнет нехватка специалистов", - заявил депутат.

Помимо этого, Домбреваль, который сам по образованию является ветеринаром, привел примеры, что представители этой профессии уже привлечены к вакцинации в Канаде, США и Аргентине.

Он также отметил, что французские ветеринары ежегодно проводят 42 млн прививок для животных.

В марте 2020 года во Франции более 4,6 тыс. ветеринаров на добровольных началах были включены в резерв медицинских специалистов, которых могут привлекать к мероприятиям по борьбе с пандемией в случае необходимости.

Отметим, что во Франции, по состоянию на 7 марта в стране первую дозу вакцины получили почти 3,9 млн человек; вторая прививка проведена для более 1,9 млн граждан. В стране сосредоточено более 925 тыс. доз для продолжения программы вакцинации.

Скриншот: twitter.com/LoicDombreval

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции начали тестировать школьников и студентов на коронавирус через слюну. С 22 февраля метод начали применять в школах и университетах.

Также напомним, что во Франции решили прививать переболевших Covid-19 только одной дозой вакцины.