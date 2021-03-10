Территориальные округа Госэкоинспекции начали проведение усиленных мер относительно сохранения раннецветущих объектов растительного мира.

Об этом сообщает глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

В частности, по его поручению все территориальные органы ГЭИ начали проведение усиленных мер по сохранению раннецветущих объектов растительного мира, в том числе тех, которые находятся в Красной книге Украины. Среди них - подснежник обычный, шафран Гейфеля (крокус), белоцвет весенний.

"Сейчас инспекторы ГЭИ совместно с правоохранителями уже проводят рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства в части незаконной реализации и изъятие из природной среды раннецветущих и краснокнижных растений. На правонарушителей ожидает наказание в виде штрафа (от 1700 до 3655 гривен согласно статье 88-1 КУоАП или 340-510 гривен согласно статье 90 КоАП), конфискации объектов растительного мира, а также уплаты убытков, рассчитанных инспекцией за ущерб, причиненный окружающей среде", - добавил глава Госэкоинспекции.

Он также добавил, что такой усиленный контроль позволит сделать продажу первоцветов рискованной и невыгодным делом, ведь потенциальные потери от уплаты штрафов и убытков превысят возможные доходы.

Чиновник также подчеркнул, что ежегодно начало весны становится катастрофой для краснокнижных первоцветов.

"В прошлом году Госэкоинспекция только в начале марта зафиксировала 206 фактов незаконной продажи первоцветов. Это тысячи цветов, убытки от уничтожения которых составили более 700 тысяч гривен", - добавил Малеваный.

Напомним, что украинцев призвали не собирать первоцветы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье не дожидаясь весны расцвели крокусы и подснежники.