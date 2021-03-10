Откровенное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл известной американской журналистке Опре Уинфри вызвало в Британии настоящую бурю, которую сравнивают со знаменитым интервью принцессы Дианы в 1995 году, когда она призналась в супружеской измене принца Чарльза.

Меган Маркл рассказала о суицидальных мыслях, о непростых отношениях с членами монархии, а также о расизме внутри королевской семьи.

Это интервью обсуждают во всем мире. В том числе и в Украине. Мнения очень разнятся. Одни поддерживают Меган Маркл и сочувствуют ей, другие критикуют за то, что вынесла сор из избы и дискредитировала королевскую семью.

"Страна" узнала реакцию украинского бомонда на скандальные откровения герцога Сассекского и его жены.

Полина Неня, главный редактор портала о моде, культуре и светской жизни BESTIN.UA, основательница ГО "Жінки UA"

"Это слишком деликатная тема, и мне бы очень не хотелось, чтобы мои слова были восприняты неправильно. Но я, как журналист и человек, который многие годы посвятил пиару, считаю, что пиар-кампания, предшествовавшая интервью, была более яркая и скандальная, чем сам разговор Меган Маркл и принца Гарри с Опрой. В интервью не озвучен ни один конкретный факт, они буквально ушли от того, чтобы назвать конкретные имена, даты, свидетельства.

"Да, они были с нами милы, но отказали в охране нашему ребенку", "Кейт обидела меня, но попросила прощения", "разговоры велись, но кем, мы сказать не можем"...

Я не защищаю никого в этой истории, но когда есть вековые традиции, когда миллионы людей живут историей своего рода, когда есть взрослое решение выйти из этой семьи, то из уважения к миллионам людей нужно быть максимально толерантными - и если уж говорить, то это должны быть конкретные факты. Молчать точно не нужно, и это совсем не про сор из избы. Это чувства людей и их эмоции. Они имеют право быть услышаны и обрести поддержку.

Для людей, которые не понимают уровень жизни королевской семьи, - это проблемы, оторванные от жизни простых людей, которым нужно кормить детей, оплачивать коммунальные услуги, платить налоги. В интервью развернулась драма относительно цвета кожи ребёнка, и, конечно, если это правда, и в какой форме и как дословно это звучало, - именно это может раскрыть степень цинизма королевской семьи. Но по сути эта тема осталась тоже не раскрыта. Давайте учитывать, что эта семья с глубокими традициями. Как и еврейская мама, воспитывая сына, мечтает о сохранении рода и нации, о том, чтобы ее сын женился на еврейке, так и в королевских семьях есть некие надежды о наследии. Гарри сделал свой выбор, и королевская семья приняла этот выбор.

Меган Маркл тоже сделала выбор - стать членом королевской семьи, где каждый несёт ответственность перед огромной страной и британцами. Это колоссальная ответственность, и не справляться с нею - это тоже право человека, как и право на ошибку.

В каждой семье бывают конфликты, именно поэтому у меня двойственное послевкусие после этого интервью.

Тут нельзя без уважения отнестись к чувствам и любви английской нации к королевской семье. Для них они вера, надежда и главный оплот стабильности и успешности страны, это их история, на которую посягает девушка, которая выросла в другой стране, и, возможно, не может понять глубинную суть вековых традиций. Только Меган знает, какая истинная цель ее скандального интервью. Она либо станет героиней, либо потеряет доверие.

Меган и Гарри выбрали свой путь - не быть причастными к королевской семье, и если это их искреннее желание, они могут не ассоциировать себя с членами королевской семьи, а создать свои традиции и историю о свободе, благотворительности и счастье.

Обеим сторонам не выгодно обсуждать друг друга. Будет очень правильно каждой из сторон пойти своей счастливой дорогой".

Валид Арфуш, вице-президент Euronews по региональному развитию

"Они серьезно? У Меган и Гарри была, наверное, самая последняя прекрасная свадьба на планете Земля. Она была оплачена королевской семьей. Они оба прекрасно выглядят. А тут решили жить новой жизнью, в которой у них есть десятки миллионов. И теперь сидеть у Опры два часа, жаловаться на жизнь, как все ужасно, как все плохо, что им не живётся вообще никак с этой страшной королевской семьей, чуть не плакать...

Меган ещё и заявила, что она чуть не покончила жизнь самоубийством из-за давления, которые было в Англии.

Мало кто обратил внимание, что до этого у Гарри было интервью у известного ведущего, где они мило беседовали. Гарри озвучил, что они часто общаются в Zoom с бабушкой и дедушкой, они смотрят на ребёнка. Он даже пошутил, что супруг королевы не умеет выключать Zoom, а просто закрывает ноутбук по окончанию разговора, но дальше в Zoom слышно, что происходит.

Это очень противоречит тому, что они говорят Опре Уинфри. Это какое-то вражеское интервью. С одной стороны, общаются по Zoom, смотрят на внука... Как-то не клеится. Молодая пара жалуется на жизнь. В принципе, бед в мире вообще хватает. Коронавирус, люди умирают, а они сидят и жалуются, как все плохо. Один победитель в этом интервью - Опра Уинфри. Однозначно, потому что мы давно не видели ее в таком масштабе.

Мне сложно воспринимать существование монархии в мире. Я понимаю внутри, что наконец-то кто-то решил выходить из этого недемократического явления в нашей жизни. Если бы Гарри сказал в интервью, что он не заслужил все то, что ему дали, и он должен сам работать, зарабатывать, то я бы их поддержал на 100%. Но поскольку они просто жалуются, что пришла девчонка и к ней не так относятся, как ей хотелось бы, это слишком, как по мне. Не входит вообще ни в какие рамки.

Они должны были обсудить и согласовать это с королевской семьей, так как эта семья принимает решения, которые будут влиять на жизнь многих людей, не только в Великобритании. А они решили таким образом высказаться. Лучше бы пошли к психологу, чем к Опре.

Тема расизма - очень тонкая. Она меня трогает, так как я ярый борец с расизмом. В этом моменте я поддерживаю их позицию, потому что нельзя обсуждать цвет кожи ребёнка. Эти слухи ходили и раньше, когда принцесса Диана встречалась с египтянином Доди Аль-Файедом.

Тогда тоже говорилось, что зачем это, ещё и ребёнок родится. То есть расизм не первый раз звучит в королевской семье. Лично я это осуждаю. Хорошо, что этот момент озвучили, так как любая борьба против расизма всегда правильная".

Владимир Бебешко, музыкальный продюсер

"Я за ними не слежу, но выносить сор из избы, показывать грязное нижнее белье никому не рекомендуется. Это очень личное, я бы этого не делал. Есть правила этикета, их нарушать нельзя. На то они и монархия. Многовековые традиции нельзя рушить.

Если ты уже член этой семьи, будь добр, придерживайся традиций и исполняй то, что нужно. А выходить... Это их право, но никогда уже не будет такой монархии, традиции. Нельзя это рушить. Раз ты родился в такой семье, будь добр, соблюдай определённые правила игры.

По поводу супруги Гарри, Меган Маркл. Нужно уметь терпеть. Ну и что, что не так к тебе относятся. Она знала, куда она идёт, зачем и в какую семью. Мало ли кто как к кому относится. Ее же там не избивают палками. Зато идёт продолжение королевского рода. Я бы нёс этот крест до конца, раз я туда уже влез".

Снежана Егорова, телеведущая

"Эти тенденции существуют во всем мире. Источник этих тенденций - США, которые пытаются нагнетать межрасовые конфликты. Они понимают, что принцип "разделяй и властвуй" всегда приносит дополнительные дивиденды.

Конечно, сам факт того, что Опра Уинфри берет интервью у темнокожей представительницы королевской крови, о многом говорит. Принц Гарри тоже наверняка имеет свои детские обиды, будучи ребёнком, который вырос без матери. Он младший сын, которому либо слишком много уделяли внимания, что повлекло определённые психологические нюансы, либо наоборот, слишком мало уделяли внимания.

Сам факт, что Гарри родился таким революционером в рамках королевской семьи и пошёл вопреки традициям, женился на актрисе, женщине с другим цветом кожи, вышел из королевской семьи, тоже о многом говорит. Встретились два революционера, которые сейчас пытаются надеть нам на голову, как ведро, какие-то новые трансгендерные, транснациональные ценности. Я совершенно не удивлена. Как говорится, нам бы их проблемы. Нам бы просто выжить и вообще понять, будет ли у нас работа и как нам избежать участи концлагеря.

Единственное, что... может быть, этот кризис монархии принесёт Украине пользу. Европа, Америка и все остальные, кто рассматривает Украину как зону своих экономических интересов, на время оставят нас в покое, а может, и очень надолго, что позволит нам решить свои собственные вопросы.

Трудно сказать, приведёт ли это к расколу монархии, так как монархическая форма правления всегда существовала в человеческом обществе в той или иной форме. Это мог быть король, царь, который отдаёт своё право управлять по наследству, а также это могла быть диктатура, империя, когда бразды правления все-таки отдаются в руки одному человеку. Не удивительно, что даже мы сейчас в Украине наблюдаем, как парень из нашего двора, из Кривого Рога, пытается установить диктатуру, авторитаризм и занять позицию монарха. Так или иначе, в разных формах монархия будет стремиться к своему абсолютизму.

Британская монархия в современном мире достаточно долго была островком старой доброй Англии, классического мира, воспетого разными философами. Я уверена, что, пока ещё жива королева, так или иначе, эта форма будет оставаться. Но как только, не дай Бог, королевы не станет, скорее всего, монархия просто рухнет".