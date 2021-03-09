Компания Nord Stream 2 AG предоставила Датскому энергетическому агентству (ДЭА) график прокладки второй нитки трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне королевства. Это является условием продолжения строительства магистрали.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Датское энергетическое агентство получило график строительства линии А "Северного потока - 2", - сказал глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Ханссон.

Как пояснили в агентстве, перед началом работ компания Nord Stream 2 AG должна предоставить скорректированный график. Ведомству не требуется утверждать его.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Как писала "Страна", сейчас укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.

Согласно самым последним данным, прокладка трубопровода будет длиться до сентября.