В Тернополе двое детей отравились таблетками. Четырехлетняя девочка выпила более 10 таблеток сама, а также дала их своему годовалому брату.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медпомощи Тернопольской области на своей странице в Facebook.

В частности, данный инцидент произошел в понедельник, 8 марта, на улице Макаренко. По предварительным данным, девочка выпила десять таблеток. Лекарства также дала и своему младшему брату.

"Старший ребенок выпил более 10 таблеток Тонзилотрена (данный препарат показан при ангинах и хроническом тонзиллите - Ред.) и поделилась остальными таблеток с младшим братиком. После этого девочка стала дряблая и сонная", - рассказали в пресс-центре.

После оперативно оказанной медицинской помощи обоих детей госпитализированы в областную детскую больницу.

Скриншот: facebook.com/cemd.mk.10

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумах 16-летняя девочка наглоталась таблеток и попала в реанимацию. Ее госпитализировали в реанимацию областной детской больницы.

Также напомним, что в Донецкой области девочка наглоталась таблеток, чтоб не идти в школу. После этого вместо школы она попала в больницу с отравлением, жизни девочки ничего не угрожает.