Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал пост, посвященный дню рождения классика украинской литературы Тарасу Шевченко.

В нем глава Кабмина написал, что 9 марта Кобзарю "исполнилось бы 207 лет", хотя до таких лет доживали разве что библейские патриархи и герои сказок.

Пост появился в Фейсбук чиновника.

"Слово может быть сильнее оружия. Тарас Шевченко доказал это своим жизненным примером. Несокрушимость духа и неустанная борьба за свободу, которые наполняют строки его произведений, нашли признание во всем мире. Сегодня Тарасу Григорьевичу исполнилось бы 207 лет", - с пафосом высказался Шмыгаль.

По поводу даты отметился постом и Владимир Зеленский, назвав Шевченко суперзвездой, а его творчество охарактеризовав как "зажигательную смесь энергии, духа, борьбы, драйва".

Ранее "Страна" рассказывала, что пишут в соцсетях о дне рождения самого известного украинского поэта.