Во вторник, 9 марта, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрпочта" начала принимать электронные документы в приложении "Дія" для получения посылок с наложенным платежом от 5 тысяч гривен и почтовых переводов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Укрпочта" начала принимать е-документы в приложении "Дія" для получения посылок с наложенным платежом от 5 тысяч гривен и почтовых переводов. Ранее, чтобы это сделать, необходимо было идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов", - говорит Криклий.

В данный момент для этого достаточно:

предоставить номер штрихкода ID-карты или паспорта в приложении;

подтвердить передачу е-копий с приложения "Дія", которые оператор "Укрпочты" просканирует за считанные секунды.

"Так и должно работать современное цифровое государство - на людей и для людей. И вместе с Минцифры мы дальше работаем над реализацией важных цифровых инициатив как на почте, так и в других отраслях транспорта", - добавил министр.

Скриншот: t.me/vladyslavkryklii

Ранее "Страна" сообщала, что в приложении "Дія" добавили возможность оплачивать штрафы ПДР и долги.

Также напомним, что в программе "Дія" появится технология распознавания лиц. Эксперимент предусматривает возможность удаленной идентификации граждан при помощи приложения "Дія" для получения квалифицированной электронной подписи "Смарт-дія".