Во время объявления в Белом доме о назначении двух женщин-генералов в качестве руководителей военными подразделениями США президента страны Джо Байдена подвела память. 78-летний лидер забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства - Пентагона.

Отрывок видеозаписи церемонии, транслировавшейся американскими каналами, разлетелся по Ютьюбу.

Произнося речь, Байден вдруг замялся и вместо имени Ллойда Остина произнес "парень вон там".

"И я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой... парень вон там, который там управляет этим подразделением", - сказал Байден, видимо, запамятовав и то, что подразделение называется Пентагоном.

Между тем во время того же мероприятия президент уже называл имя министра обороны, читая текст с телесуфлера.

У Байдена часто заметны возрастные проблемы с памятью. Так, осенью он перепутал имена своих внучек и умершего сына.

Также Байден однажды назвал Дональда Трампа Джорджем.