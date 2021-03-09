Овчарки - любимицы семьи Байдена. Фото: wrcbtv.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала происшествие с овчаркой по кличке Мейджор президента Джо Байдена. Мейджор напал на сотрудника службы безопасности резиденции главы государства.

Комментарий Псаки дала в эфире телеканала MSNBC.

По ее словам, овчарки президента Чемп и Мейджор пока только привыкают к новому жилищу и окружению. Она пояснила, что сотрудник службы охраны застал Мейджора врасплох, и пес "незначительно травмировал" мужчину. Охраннику госпитализация не понадобилась, ему оказал помощь штатный врач Белого дома.

"Мейджор и Чемп - любимые члены семьи Байдена и Белого дома", - заверила Псаки.

У Байдена уже были проблемы из-за питомцев. 30 ноября 2020 года он поломал ногу во время игры с Мейджором. Причем компьютерная томография подтвердила сразу два перелома ноги.

Президент полностью оправился после травмы только в феврале.

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