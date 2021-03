Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала происшествие с овчаркой по кличке Мейджор президента Джо Байдена. Мейджор напал на сотрудника службы безопасности резиденции главы государства.

Комментарий Псаки дала в эфире телеканала MSNBC.

По ее словам, овчарки президента Чемп и Мейджор пока только привыкают к новому жилищу и окружению. Она пояснила, что сотрудник службы охраны застал Мейджора врасплох, и пес "незначительно травмировал" мужчину. Охраннику госпитализация не понадобилась, ему оказал помощь штатный врач Белого дома.

"Мейджор и Чемп - любимые члены семьи Байдена и Белого дома", - заверила Псаки.

“I don’t have any updates on reports about an incident but what I can tell you…is that Major and Champ are part of the Biden’s family. They often go to Delaware when the first lady is traveling. And they’re adjusting to their new home," says @PressSec pic.twitter.com/LWu4c2v0Ms