В Германии нашли первого человека, зараженного гибридом британского и южноафриканского коронавируса
В Германии выявлен первый в стране случай заражения гибридным вариантом коронавируса. Комбивирус соединяет генетические модификации так называемого британского штамма и южноафриканской мутации.
Об этом сообщает издание Spiegel.
Вирус-гибрид был обнаружен во время проверки в берлинском аэропорту у пассажира, прилетевшего в столицу ФРГ из Саксонии.
Ранее эту разновидность мутации, названную B.1.525, уже выявляли в нескольких европейских странах (Дании, Италии, , Норвегии, Великобритании), а также в Канаде, США и Нигерии.
Вариант B.1.525 соединяет генные изменения, которые влияют на спаечный белок, с помощью которого возбудитель проникает в клетки организма.
Пока нет точных данных о новой гибридной мутации, чтобы с уверенностью судить, насколько опасной она является. Вирусологи опасаются, что антикоронавирусные вакцины могут быть менее эффективными против этого варианта, а уже переболевшие COVID-19 могут заразиться снова.
Ранее "Страна" рассказывала, что власти официально признали проникновение в Украину британского штамма коронавируса благодаря трудовым мигрантам.
Мы также описывали, чем опасен этот штамм.