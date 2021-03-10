В Германии выявлен первый в стране случай заражения гибридным вариантом коронавируса. Комбивирус соединяет генетические модификации так называемого британского штамма и южноафриканской мутации.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Вирус-гибрид был обнаружен во время проверки в берлинском аэропорту у пассажира, прилетевшего в столицу ФРГ из Саксонии.

Ранее эту разновидность мутации, названную B.1.525, уже выявляли в нескольких европейских странах (Дании, Италии, , Норвегии, Великобритании), а также в Канаде, США и Нигерии.

Вариант B.1.525 соединяет генные изменения, которые влияют на спаечный белок, с помощью которого возбудитель проникает в клетки организма.

Пока нет точных данных о новой гибридной мутации, чтобы с уверенностью судить, насколько опасной она является. Вирусологи опасаются, что антикоронавирусные вакцины могут быть менее эффективными против этого варианта, а уже переболевшие COVID-19 могут заразиться снова.

Ранее "Страна" рассказывала, что власти официально признали проникновение в Украину британского штамма коронавируса благодаря трудовым мигрантам.

Мы также описывали, чем опасен этот штамм.