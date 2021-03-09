В Дании Европол обезвредил группу преступников, в которой состояло 13 человек, среди них были украинцы и поляки. Злоумышленники занимались изготовлением и сбытом в Европе поддельных сигарет. Стоимость контрафактной продукции "продукции", изъятой во время операции, превысила 14 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Европола во вторник, 9 марта.

"13 человек были арестованы в Дании по подозрению в контрабанде поддельных сигарет, которые выпускались на подпольной фабрике и предназначались для сбыта в Великобритании", - заявили в пресс-центре.

В частности, среди арестованных были граждане Польши и Украины.

"Изъято 11 миллионов сигарет, 11 тонн сырья табака и полная линия производства. Сейчас продолжается судебная экспертиза, чтобы установить производственную мощность этой фабрики, которая предварительно изготавливала миллионы сигарет в неделю", - рассказали в Европоле.

Стоимость изъятых табачных изделий на "черном рынке" Великобритании достигает 13 миллионов евро. В дополнение к этому правоохранители изъяли контрабандные сигареты производства этой же группировки на сумму еще в 1 миллион евро, которые уже были загружены в морской контейнер в Нидерландах и подготовлены к отправке на рынок сбыта.

"Своевременный обмен оперативной информацией через Европол между следователями Дании, Нидерландов и Польши стал определяющим для успеха этой операции, проведенной в рамках Европейской многосторонней платформы против криминальных угроз (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats - EMPACT)", - добавили правоохранители.

Ранее "Страна" сообщала, что у контрабандистов-сотрудников украинского посольства в Польше 8 тысяч блоков сигарет. Помимо этого, правоохранители обнаружили 16 кг золота.

Также напомним, что украинский контрабандист попытался переправить в Польшу сигареты на дельтаплане и рухнул в лесу. Он выжил в аварии и был задержан с нелегальным товаром.