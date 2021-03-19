В пятницу, 19 марта, отмечают Всемирный день сна. Он приходится на пятницу перед днем равноденствия, когда день и ночь сравняются по продолжительности. В этом году девиз Всемирного дня сна - "Регулярный сон – здоровое будущее".

Дату учредили, чтобы напомнить о том, как важен здоровый сон для человека и обратить внимание на проблемы нарушения сна, с которыми борется человечество.

Собрали подборку фильмов, в которых фигурируют проблемы со сном.

"Бессонница" (2002)

Действия этого фильма разворачиваются в маленьком городке на Аляске, который сотрясает убийство 17-летней девушки. На подмогу местной полиции из Лос-Анджелеса прибывают двое детективов, одного из которых мучает бессонница. Его сыграл Аль Пачино. Полярная ночь и депрессия лишь усугубляют проблемы со сном.

"Трудности перевода" (2003)

Главные герои фильма Вуди Аллена, Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон, страдают от джетлага, прилетев в Японию. День у них поменялся местами с ночью. Измученные недосыпанием и языковой изоляцией, они веселятся ночью и борются с дремотой днем.

"Машинист" (2004)

У героя этого фильма не только бессонница, но еще и посттравматическое расстройство. На фоне недосыпания вокруг него сгущаются загадочные события, ему мерещатся странные вещи и люди, которых никто кроме него не видел. Он пытается доказать, что его хотят свести с ума, но окружающие ему не верят. Разгадать происходящее сможет только он сам.

Люди издавна много внимания уделяли сновидениям. И если психоаналитики считают, что во сне можно увидеть образы бессознательной части психики, в народе верили, что у снов есть универсальные толкования, а их цель - предупредить о чем-то.