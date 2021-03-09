Кабинет министров ввел запрет на работу общественного транспорта в "красной" зоне адаптивного карантина, в которой на данный момент, находятся четыре области Украины.

Об этом во вторник, 9 марта, информирует телеграм-канал "Коронавирус_інфо", верифицированный министерством здравоохранения Украины.

"Запрещается совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок)", - говорится в сообщении.

Под эти ограничения не попадают:

перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек (в т.ч. с водителем), но без учета детей;

перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции;

перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры;

перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, в "красную" зону карантина попадают регионы, в которых выявлено превышение по меньшей мере двух эпидемиологических показателей на протяжении трех дней подряд.

Там запрещается

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

При этом разрешается работа банков, автозаправок, ветиринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Решение о вводе ограничений "красной" зоны в регионе принимает Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, оно вступает в силу спустя 48 часов после его внедрения.

Напомним, на данный момент в "красной" зоне находятся Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская область. В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже почти десять областей Украины находятся в "оранжевой зоне" карантина, также растет количество пациентов с тяжелым течением COVID-19.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что "если более 13 областей перейдут в "красную" зону и все критерии будут расти по всей стране" в Украине снова введут локдаун.