В Киевской области 37-летний мужчина в пылу ссоры чуть не зарезал собственного старшего брата.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции региона.

О происшествии правоохранителям рассказали медики. Раненый 39-летний житель села Зуровка Макаровскй территориальной общины вызвал скорую помощь и заявил, что его ранил некий незнакомец. Врачи диагностировали у него колото-резаную рану боковой стенки живота.

Однако полицейские Бучанского районного управления полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что злоумышленником был брат потерпевшего.

Как выяснилось, между двумя родственниками произошла ссора, в результате которой один из мужчин и ранил другого.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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