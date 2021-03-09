В Киевской области на почве бытового конфликта во время пьянки произошло жестокое убийство. Дочь задушила собственную мать.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Киевской области.

Как сказано в сообщении, 6 марта в полицию поступил звонок от фельдшера скорой помощи. По словам медика, в селе Великий Карашин его бригада обнаружила тело 53-летней женщины без признаков жизни.

На место происшествия прибыл наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отделения полиции №3 (г. Макаров) Бучанского районного управления полиции.

Правоохранители установили, что в тот день во время застолья со спиртным между женщиной и ее 29-летней дочерью произошла ссора. В результате конфликта дочь начала душить мать. От полученных травм женщина скончалась.

Полицейские выяснили, что у злоумышленницы раньше были проблемы с законом. Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили молодой женщине о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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