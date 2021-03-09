В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" подтвердили информацию о том, что 9 марта Виктор Медведчук был вызван на допрос в Службу безопасности Украины и выполнил требование закона. В политсиле назвали допрос продолжением расправы над Медведчуком.

Заявление партии по поводу допроса опубликовано на ее сайте.

В ОПЗЖ сообщили, что вопросы, которые обсуждались на допросе, являются тайной следствия. А слив информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, "не имеющих никаких правовых оснований для преследования Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины".

"Подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно ‒ как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком, председателем политсовета наиболее влиятельной оппозиционной партии – "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь", как ответ на последовательную критику власти в вопросах повышения коммунальных тарифов, невыполнения обещаний по мирному возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, как реакцию на провал власти в борьбе с пандемией COVID-19 и реализацию в Украине политики внешнего управления", - заявили в партии.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему СНБО ввел санкции против Медведчука.

Мы также приводили первую реакцию на них самого политика.