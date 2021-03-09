Избыток соли в рационе может привести к проблемам со здоровьем. Фото: pixabay

Чрезмерное употребление соли, которая является основным источником натрия, может привести к  повышению артериальному давлению, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульту. Соль увеличивает нагрузку на почки, задерживает воду в тканях, что в свою очередь приводит к лишнему весу.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"По данным исследования STEPS в 2019 году, в среднем украинцы потребляли 12,6 г соли в сутки. Это более чем вдвое превышает максимальный рекомендуемый уровень - 5 г в сутки. Лишь 13% населения потребляли соли меньше этого уровня", - говорится в сообщении.

Продукты, которые прошли технологическую обработку - основные источники соли. Такими продуктами могут быть готовые блюда, бекон, ветчина, колбасы, сыо, соленые закуски, лапша быстрого приготовления. Также соль добавляют во время готовки или за столом.

В ЦОЗ рассказали как уменьшить количество соли в ежедневном рационе:

  • избегайте готовых продуктов с высоким содержанием соли, поэтому внимательно читайте этикетки и выбирайте продукты, в которых содержание соли снижено;
  • ограничьте потребление таких продуктов, как хлеб, технологически обработанные мясные и рыбные продукты, соленый сыр, соленые овощи и готовые соусы;
  • готовя блюда, добавляйте свежие травы и специи вместо соли;
  • приправляйте пищу соком лимона, грейпфрута или апельсина, или добавляйте полезную растительное масло вместо майонеза или соусов;
  • добавляйте соль в конце приготовления, а еще лучше - уже в готовое блюдо на тарелке;
  • ешьте йодированную соль, учитывая умеренный дефицит йода в Украине.

"Понадобится время, чтобы ваши вкусовые рецепторы приспособились к меньшему количеству соли. Но как только вы привыкнете, вы будете получать больше удовольствия от еды и обращать внимание на более широкий диапазон вкусов. Но главное - получите много преимуществ в пользу своего здоровья", - предупредили в ЦОЗ.

 

Несколько простых советов помогут уменьшить потребление соли. Скриншот из Фейсбука ЦОЗ

Несколько простых советов помогут уменьшить потребление соли. Скриншот из Фейсбука ЦОЗ

Напомним, правильное питание может помочь избежать появления лишнего веса и ожирения.

Также сообщалось, Украинцам объяснили, как спастись от самой частой причины преждевременной смерти. Важно поддерживать нормальную массу тела и употреблять продукты богатые калием.

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