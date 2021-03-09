Чрезмерное употребление соли, которая является основным источником натрия, может привести к повышению артериальному давлению, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульту. Соль увеличивает нагрузку на почки, задерживает воду в тканях, что в свою очередь приводит к лишнему весу.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"По данным исследования STEPS в 2019 году, в среднем украинцы потребляли 12,6 г соли в сутки. Это более чем вдвое превышает максимальный рекомендуемый уровень - 5 г в сутки. Лишь 13% населения потребляли соли меньше этого уровня", - говорится в сообщении.

Продукты, которые прошли технологическую обработку - основные источники соли. Такими продуктами могут быть готовые блюда, бекон, ветчина, колбасы, сыо, соленые закуски, лапша быстрого приготовления. Также соль добавляют во время готовки или за столом.

В ЦОЗ рассказали как уменьшить количество соли в ежедневном рационе:

избегайте готовых продуктов с высоким содержанием соли, поэтому внимательно читайте этикетки и выбирайте продукты, в которых содержание соли снижено;

ограничьте потребление таких продуктов, как хлеб, технологически обработанные мясные и рыбные продукты, соленый сыр, соленые овощи и готовые соусы;

готовя блюда, добавляйте свежие травы и специи вместо соли;

приправляйте пищу соком лимона, грейпфрута или апельсина, или добавляйте полезную растительное масло вместо майонеза или соусов;

добавляйте соль в конце приготовления, а еще лучше - уже в готовое блюдо на тарелке;

ешьте йодированную соль, учитывая умеренный дефицит йода в Украине.

"Понадобится время, чтобы ваши вкусовые рецепторы приспособились к меньшему количеству соли. Но как только вы привыкнете, вы будете получать больше удовольствия от еды и обращать внимание на более широкий диапазон вкусов. Но главное - получите много преимуществ в пользу своего здоровья", - предупредили в ЦОЗ.

Напомним, правильное питание может помочь избежать появления лишнего веса и ожирения.

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