Букингемский дворец от имени королевы Великобритании Елизаветы II обнародовал заявление касательно скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

"Вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи", - говорится в заявлении.

Напомним, в интервью, которое вышло в эфир в понедельник, 8 марта, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли ранее неизвестные подробности из жизни Букингемского дворца. В частности, супруги рассказали о расовой дискриминации и безразличии к психологическим проблемам, которые они испытали, будучи полноправными членами королевской семьи. В частности, Маркл рассказала, что хотела покончить собой.

Ранее "Страна" рассказывала, какую реакцию в мире вызвали откровения принца Гарри и Меган Маркл.