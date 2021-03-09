В феврале уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге Днепропетровской области в соответствии с индексом загрязнения был повышенным. Самым грязным воздух был в Долгинцевском районе.

Об этом сообщается в ежемесячном бюллетене загрязнения атмосферного воздуха за февраль, опубликованном 9 марта управлением экологии на сайте Криворожского горисполкома во вторник.

По данным Лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ЛНЗАВ) Кривого Рога, в течение прошлого месяца наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли в трех случаях (1% проб), по формальдегиду - в трех (1%), фенолу – в двух (0,4%), оксиду углерода – в двух случаях (1%).

Среднемесячные концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола и аммиака на всех пяти постах наблюдений города не превышали санитарно-гигиенических норм. По пыли фиксировали превышение на четырех пунктах наблюдений, по формальдегиду - на всех пяти постах наблюдений.

При этом уровень загрязнения воздуха мог быть выше, однако в феврале было много дней с осадками.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются выбросы металлургических предприятий. При этом коксохимпроизводство загрязняет атмосферу окислами углерода и серы, а также пылью. Аглофабрики выделяют оксиды серы и углерода, а пыль содержит железо и его оксиды, оксиды марганца, магния, фосфора, кремния, кальция, иногда частицы титана, меди, свинца.

Доменное производство связано с образованием большого количества доменного газа, содержащего оксиды углерода и серы, водород, азот, некоторые другие газы и большое количество колошниковой пыли.

Как писала "Страна", в середине февраля Киев вошел в тройку городов мира с самым грязным воздухом.

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