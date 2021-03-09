Служба безопасности Украины в сотрудничестве с испанскими правоохранителями ликвидировали канал контрабанды кокаина. В ходе операции изъято полкилограмма наркотика, спрятанного внутри бытового прибора.

Об этом во вторник, 9 марта, информирует пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании ликвидировала канал контрабанды кокаина. Сотрудники спецслужбы изъяли одну из партий наркотика весом полкилограмма, которая была отправлена в Украину из Евросоюза", - говорится в сообщении.

Оперативники и следователи СБУ задокументировали попытку наладить незаконный канал поставки наркотика. В Киевской области сотрудники спецслужбы задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении посылки из Испании. Внутри бытового прибора в посылки злоумышленники спрятали 0,5 кг кокаина.

"Сейчас решается вопрос об уведомлении фигуранту производства о подозрении по ч.1 ст.305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

В проведении спецоперации участвовали сотрудники управления СБУ в Николаевской области совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ при поддержке Службы внешней разведки Украины.

"Служба безопасности Украины выражает отдельную благодарность Гражданской Гвардии Королевства Испания за совместную работу в борьбе с международным наркотрафиком", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно прокуратура завершила досудебное следствие по делу о деятельности двух преступных группировок, которые наладили производство и сбыт психотропных и наркотических веществ через интернет-магазины. Десяти преступникам грозит 12 лет тюрьмы.

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