Для того, чтобы получить необходимо количество витаминов, минералов и биологически активных веществ в день нужно съедать 300-500 грамм овощей и 200-300 грамм ягод и фруктов. При этом овощи разных цветов содержат разные полезные вещества, поэтому лучше всего собрать на тарелке "радугу" из полезных продуктов.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

"Продукты красного цвета содержат антиоксиданты (ликопин, цитруллин), витамины, каротиноиды (которые превращаются в витамин А и антоцианы. Предупреждают развитие рака и воспалений, способствуют снижению "плохого холестерина", защищают от болезней сердце и сосуды и служат профилактикой диабета, улучшают зрение", - написали специалисты ЦОЗ.

Найти все эти полезные вещества можно в клубнике, малине, арбузе, яблоках, вишне, красном луке или гранатах.

Оранжевые и желтые продукты содержат витамин С и каротиноиды, включая бета-каротин (провитамин А). Цитрусовые содержат фитонутриенты - диосмин и гесперидин. Все это важно для хорошего зрения и здоровья кожи, улучшает циркуляцию крови и препятствует тромбообразованию. Есть достаточно широкий выбор оранжевых и желтых продуктов: тыква, ананас, апельсин, кукуруза, персик, желтые кабачки, морковь, желтый перец и цитрусовые.

"Овощи и фрукты зеленого цвета богаты на лютеин, изофлавоны и витамины. Также в зелени содержится витамин К, фолиевая кислота. Чем полезны такие продукты? Они укрепляют иммунитет и улучшают зрение, улучшают работу кишечника. Важны для здорового свертывания крови. Содержат вещества, которые могут улучшать память и улучшать настроение, помочь при бессоннице, а также очень важны для беременных женщин", - рассказали в ЦОЗ.

Рекомендуется есть все виды капусты, в особенности брокколи, а также зелень, листовой салат, зеленый виноград, зеленые яблоки, шпинат, стручковую фасоль, киви, авокадо, зеленые кабачки, огурцы.

Синие и фиолетовые продукты содержат много витаминов и антиоксидантов, в частности антоциан и ресвератрол. Они полезны тем, что имеют противораковые и антивозрастные свойства, восстанавливают повреждения, вызванные окислительным стрессом и воспалением, укрепляют иммунитет и продлевают молодость. Профилактируют возрастную деменцию. Есть большой выбор продуктов таких цветов: смородина, черника, ежевика, синий (фиолетовый) виноград, красная (фиолетовая) капуста, баклажаны, чернослив и розовые сливы, инжир.



Белые и коричневые продукты богаты противораковыми веществами, в частности сульфорафаном и меланином, которые содержат мощные противовоспалительные соединения - аллицин и кверцетин.

Защищают от рака и воспаления, стимулируют иммунитет, улучшают пищеварение. Имеют противомикробные и противовирусные свойства. Найти их можно в чесноке, цветной капусте, луке, грибах, картофеле, пастернаке и сельдерее.

"Выберите овощи и фрукты, которые будут вам по вкусу, и главное - добавляйте их в каждую порцию пищи. Неоптимальный уровень потребления натуральных продуктов обусловливают дефицит важных минералов и витаминов. Пополняйте свой рацион этими важными пищевыми веществами, чтобы улучшить состояние здоровья и качество жизни", - рекомендуют в ЦОЗ.

Напомним, согласно данным ВОЗ более половину украинцев имеют лишний вес. Увеличение в рационе количества фруктов и овощей может помочь в борьбе с ожирением.

Также сообщалось, что правильное питание - один из простых пяти шагов, которые могут помочь укрепить сердце.