В Москве, в районе Лесной улицы, в Весковском тупике, появились граффити стрит-арт-художницы Евы Бусевич "Боярина на мороз" с оппозиционером Алексеем Навальным. Выполненная на заборе работа отсылает к известной картине Василия Сурикова "Боярыня Морозова" 1887 года.

О граффити рассказала сама Бусевич в своем Фейсбуке.

Напомним, шедевр Сурикова изображает сцену из истории церковного раскола в XVII веке. У Бусевич, как и в оригинале, есть повозка с санями, только в них сидит не Морозова, а Навальный. Среди уличной толпы можно разглядеть Ангелу Меркель. При этом над народом висит облако из лайков.

Художница кратко пояснила замысел граффити.

"Зависание бояр и продвинутой части народа в любимой игре под названием раскол. Соцсети как новая религия, инструмент и скрепы новейших расколов. Борьба с властью как способ распечатать и возложить на себя новую власть или хотя бы укрыться тенью существующей. Давление власти как способ задавить раскол или разжечь ещё сильнее, в случае слабости или ошибок и обновиться в обретении нового властвования. Ничего нового, дежавю, повторы, карма и лёгкий тюнинг старых историй на новом витке развития", - написала Бусевич.​

Поскольку граффити создано нелегально, коммунальщики могут закрасить его в любой момент.

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