Мировые цены на нефть впервые после встречи ОПЕК+ перешли к снижению
Во вторник, 9 марта, мировые цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов, ранее нефть дорожала на фоне решения ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:03 КСК составляет $67,92 за баррель, что на $0,32 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
В то же врем цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $64,43 за баррель, что на $0,62 (0,95%) ниже уровня на закрытие рынка в понедельник.
До этого в ходе торгов оба контракта дорожали на фоне оптимизма в связи с принятым на прошлой неделе решением ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). В то же время Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, дав обещание вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.
Решение ОПЕК+ может сигнализировать о намерении членов организации продолжать уменьшать объем запасов, считают эксперты ANZ.
Аналитик Julius Baer Норберт Рюкер отмечает, что "рост цен на нефть находится на достаточно продвинутом этапе и является временным, в то время как предложение нефти ограничивается политически, а не структурно".
Инвесторы тоже оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.
Кроме того Сенат США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. За документ проголосовали 50 сенаторов, против - 49.
Во время рассмотрения законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на этой неделе.
Напомним, за неделю на АЗС Украины выросли цены на бензин и дизельное топливо в среднем 10 копеек за литр.
Также сообщалось, что 5 марта мировые цены на нефть выросли на 3 процента сразу после заседания ОПЕК+.