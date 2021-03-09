Во вторник, 9 марта, мировые цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов, ранее нефть дорожала на фоне решения ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:03 КСК составляет $67,92 за баррель, что на $0,32 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же врем цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $64,43 за баррель, что на $0,62 (0,95%) ниже уровня на закрытие рынка в понедельник.

До этого в ходе торгов оба контракта дорожали на фоне оптимизма в связи с принятым на прошлой неделе решением ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). В то же время Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, дав обещание вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Решение ОПЕК+ может сигнализировать о намерении членов организации продолжать уменьшать объем запасов, считают эксперты ANZ.

Аналитик Julius Baer Норберт Рюкер отмечает, что "рост цен на нефть находится на достаточно продвинутом этапе и является временным, в то время как предложение нефти ограничивается политически, а не структурно".

Инвесторы тоже оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.

Кроме того Сенат США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. За документ проголосовали 50 сенаторов, против - 49.

Во время рассмотрения законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на этой неделе.

Напомним, за неделю на АЗС Украины выросли цены на бензин и дизельное топливо в среднем 10 копеек за литр.

Также сообщалось, что 5 марта мировые цены на нефть выросли на 3 процента сразу после заседания ОПЕК+.