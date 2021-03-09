Зеленский наградил украинских женщин. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 109 украинок по случаю Международного женского дня. Об этом говорится в указе №92 от, опубликованном на сайте главы государства.

Отмечается, что женщины награждены за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд.

Орден "За заслуги":

  • старшая тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина
  • чемпионка Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко
  • призер чемпионата Европы 2021 Вита Семеренко.

Орден княгини Ольги: 

  • Елена Пидгрушная - призер чемпионата мира по биатлону 2021 года 
  • Анастасия Меркушина - призер чемпионата мира по биатлону 2021 года 
  • Ирина Петренко - призер чемпионата мира по биатлону 2021 года 
  • Юлия Джима призер чемпионата мира по биатлону 2021 года Ю
  • Елена Старикова - чемпионка Европы по велосипедному спорту 2020 года 
  • Юлия Ткач - чемпионка Европы по вольной борьбе 2020 года 
  • Алина Ягупова - капитан Национальной сборной команды Украины по баскетболу
  • Татьяна Пещерина - заместитель директора Малой академии наук
  • Ирина Лисичкина - заведующая кафедры Национальной академии Национальной гвардии 
  • Галина Гринчук  - исполняющая обязанности генерального директора Киевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения 
  • Валентина Волие - заместитель руководителя аппарата Харьковской областной государственной администрации Валентина Волик
  • Татьяна Лактионова - начальница управления Соломенской районной государственной администрации Киева
  • Анна Ельская - советник при дирекции Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины, академика НАН Украины
  • Гринчук Галина - и. о. генерального директора государственного учреждения "Киевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
  • Валентина Радкевич - директор Института профессионально-технического образования Национальной академии педагогических наук Украины, академика АПН Украины
  • Наталья Бреус  - член общественной организации "Центр помощи участникам боевых действий на Востоке Украины"
  • Екатерина Гаркуша - бункеровщик дробильной фабрики акционерного общества "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат"

23 женщины отмечены по случаю праздника медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть".

60 женщинам указом присвоены почетные звания народного артиста, заслуженного учителя, юриста, врача, социального работника, работника сферы услуг, деятеля науки и техники, искусств и другие.

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