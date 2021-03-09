Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 109 украинок по случаю Международного женского дня. Об этом говорится в указе №92 от, опубликованном на сайте главы государства.

Отмечается, что женщины награждены за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд.

Орден "За заслуги":

старшая тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина

чемпионка Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко

призер чемпионата Европы 2021 Вита Семеренко.

Орден княгини Ольги:

Елена Пидгрушная - призер чемпионата мира по биатлону 2021 года

Анастасия Меркушина - призер чемпионата мира по биатлону 2021 года

Ирина Петренко - призер чемпионата мира по биатлону 2021 года

Юлия Джима призер чемпионата мира по биатлону 2021 года Ю

Елена Старикова - чемпионка Европы по велосипедному спорту 2020 года

Юлия Ткач - чемпионка Европы по вольной борьбе 2020 года

Алина Ягупова - капитан Национальной сборной команды Украины по баскетболу

Татьяна Пещерина - заместитель директора Малой академии наук

Ирина Лисичкина - заведующая кафедры Национальной академии Национальной гвардии

Галина Гринчук - исполняющая обязанности генерального директора Киевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения

Валентина Волие - заместитель руководителя аппарата Харьковской областной государственной администрации Валентина Волик

Татьяна Лактионова - начальница управления Соломенской районной государственной администрации Киева

Анна Ельская - советник при дирекции Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины, академика НАН Украины

Гринчук Галина - и. о. генерального директора государственного учреждения "Киевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"

Валентина Радкевич - директор Института профессионально-технического образования Национальной академии педагогических наук Украины, академика АПН Украины

Наталья Бреус - член общественной организации "Центр помощи участникам боевых действий на Востоке Украины"

Екатерина Гаркуша - бункеровщик дробильной фабрики акционерного общества "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат"

23 женщины отмечены по случаю праздника медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть".

60 женщинам указом присвоены почетные звания народного артиста, заслуженного учителя, юриста, врача, социального работника, работника сферы услуг, деятеля науки и техники, искусств и другие.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве прошел марш женщин, ультраправые бросались в них тюльпанами.

Также мы сообщали, что Мадонна поздравила всех "женских Воинов" с 8 Марта.