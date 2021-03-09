Зеленский наградил орденами, медалями и почетными званиями больше ста женщин. Список
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 109 украинок по случаю Международного женского дня. Об этом говорится в указе №92 от, опубликованном на сайте главы государства.
Отмечается, что женщины награждены за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд.
Орден "За заслуги":
- старшая тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина
- чемпионка Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко
- призер чемпионата Европы 2021 Вита Семеренко.
Орден княгини Ольги:
- Елена Пидгрушная - призер чемпионата мира по биатлону 2021 года
- Анастасия Меркушина - призер чемпионата мира по биатлону 2021 года
- Ирина Петренко - призер чемпионата мира по биатлону 2021 года
- Юлия Джима призер чемпионата мира по биатлону 2021 года Ю
- Елена Старикова - чемпионка Европы по велосипедному спорту 2020 года
- Юлия Ткач - чемпионка Европы по вольной борьбе 2020 года
- Алина Ягупова - капитан Национальной сборной команды Украины по баскетболу
- Татьяна Пещерина - заместитель директора Малой академии наук
- Ирина Лисичкина - заведующая кафедры Национальной академии Национальной гвардии
- Галина Гринчук - исполняющая обязанности генерального директора Киевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения
- Валентина Волие - заместитель руководителя аппарата Харьковской областной государственной администрации Валентина Волик
- Татьяна Лактионова - начальница управления Соломенской районной государственной администрации Киева
- Анна Ельская - советник при дирекции Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины, академика НАН Украины
- Гринчук Галина - и. о. генерального директора государственного учреждения "Киевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
- Валентина Радкевич - директор Института профессионально-технического образования Национальной академии педагогических наук Украины, академика АПН Украины
- Наталья Бреус - член общественной организации "Центр помощи участникам боевых действий на Востоке Украины"
- Екатерина Гаркуша - бункеровщик дробильной фабрики акционерного общества "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат"
23 женщины отмечены по случаю праздника медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть".
60 женщинам указом присвоены почетные звания народного артиста, заслуженного учителя, юриста, врача, социального работника, работника сферы услуг, деятеля науки и техники, искусств и другие.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве прошел марш женщин, ультраправые бросались в них тюльпанами.
Также мы сообщали, что Мадонна поздравила всех "женских Воинов" с 8 Марта.