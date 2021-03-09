Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет раскритиковал качество современных учебников для школ. По его словам, в пособиях, печатавшихся в 2015-2020 годах, резко выросло число ошибок.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Как считает Шкарлет, проблемы качества школьной литературы накапливались в течение предыдущих нескольких лет.

"Сейчас еженедельно имеем новые скандалы из-за несоответствий в учебниках вроде "лечебной соды" или "глинтвейна для разогрева". Это лишь незначительная часть недостатков, которые просто стали публичными. На самом деле в учебниках, которые печатались в течение 2015-2020 гг., к сожалению, неточностей гораздо больше. К таким выводам пришли эксперты Института модернизации содержания образования. Еще в прошлом году они получили мое поручение и начали комплексные экспертизы качества школьной литературы", - написал Шкарлет.

Он считает, что его предшественникам должно быть стыдно за такую ​​работу.

"Но даже если их и мучает совесть, то это точно не вернет государству сотни миллионов гривен, потраченных на печать учебников ненадлежащего качества", - посетовал министр.

Для решения проблемы и предотвращения новых ляпов ИМСО начал разработку нового порядка конкурсного отбора учебников.

Шкарлет пообещал, что полные электронные версии учебников будут доступны на всех этапах конкурсного отбора. Также будет обеспечена открытость и прозрачность проведения каждого этапа конкурса. А предоставление учебникам грифов будет происходить до начала проведения конкурсного отбора по результатам рассмотрения их экспертными комиссиями.

Напомним, "Страна" рассказывала о скандале с содой, который упомянул Шкарлет, когда авторы учебника по химии написали, что сода лечит рак.

Проблема есть не только с учебниками, но и с квалификацией учителей, которые допускают грубейшие ошибки на уроках.