АО "Укрзализныця" (УЗ) возобновляет курсирование вагонов-автомобилевозов. За один рейс такой вагон может транспортировать от четырех до восьми атвомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ во вторник, 9 марта.

Вагоны-автомобилевозы уже курсируют по направлениям в поездах:

№ 12/11 Одесса - Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам (кроме 9 марта);

№ 41/42 Днепр - Трускавец (во Львов), отправлением из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;

№ 15/16 Харьков - Рахов (во Львов), будет курсировать с 12 марта 2021 два раза в неделю

№ 17/18 Харьков - Ужгород (во Львов), будет курсировать с 15 марта 2021 дважды в неделю

№ 7/8 Харьков - Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.

"По состоянию на 9 марта уже осуществлено около 15 рейсов вагонов-автомобилевозов. За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона - 12 тонн", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, "Укрзализныця" выполнит спецрейсы в "красную" Закарпатскую область.

Также сообщалось, что в "Укрзализныце" рассказали, как попасть в красные зоны после прекращения ж/д сообщения с ними.