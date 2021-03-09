Греция, которая конец осени и зиму провела в жестких карантинах, с 14 мая может открыть границы для иностранных туристов.

Путешественники, в том числе украинцы, смогут приезжать в страну, предъявив отрицательный тест, доказательства наличия антител к коронавирусу после болезни либо вакцинации.

Как сообщает агентство AMNA, об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис.

"В 2021 году мы готовы приветствовать всех туристов, если они либо прошли вакцинацию, либо болели и имеют антитела, либо могут показать отрицательный тест. На границе, как и в прошлом году, будут делать выборочные тесты. Но разница в том, что в этом году мы будем использовать экспресс-тесты, что избавит гостей от необходимости ждать результата в течение суток", - сказал Теохарис на пресс-конференции, проходившей в музее Акрополя в рамках крупнейшей в мире туристической выставки ITB.

Он добавил, что тесты будут предоставлены за счет правительства Греции, туристам за них не надо будет платить.

Власти Греции, по его словам, вскоре начнут постепенно снимать ограничения.

"Имея в виду эти протоколы приема туристов, мы готовы открыться к 14 мая. До этого мы будем постепенно снимать ограничения. Мы планируем протестировать наши протоколы в начале апреля на странах ЕС и странах с высоким уровнем вакцинации, таких как Израиль", - сообщил министр.

Что касается приема посетителей из стран, не входящих в ЕС, Теохарис подчеркнул, что гости, привитые вакцинами, не одобренными ЕС, например из Китая или России, тоже смогут попасть на территорию Греции.

Теохарис также рассказал, что работники туротрасли пройдут вакцинацию в приоритетном порядке после наиболее уязвимых к коронавирусу групп населения. Кроме того, в стране сохранится требование ношения масок, которое будет действовать и для местных жителей, и для туристов.

Ранее "Страна" сообщала, какие требования для въезда туристов ввел с 1 марта Кипр.

Мы также приводили прогноз ООН, по которому туризм вернется к уровню до пандемии не раньше, чем через год.