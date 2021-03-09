В среду, 10 марта, в Украине ожидается переменно-облачная погода с ночными крепкими морозами и осадками в Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ближайшей ночью на всей территории Украины ниже ноля. Холоднее всего будет на востоке -9-13 градусов, на остальной территории страны -3-8 градусов.

Днем 10 марта на большей части Украины столбики термометров покажут от 0 до +3 градусов. В восточный регионах до -2, а на Закарпатье прогреется до +6 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила, когда ждать потепления в Украине.

Также мы сообщали, что на Закарпатье не дожидаясь весны расцвели крокусы и подснежники. Фото.