В Киеве завтра без осадков. Фото: Страна

В среду, 10 марта, в Украине ожидается переменно-облачная  погода с ночными крепкими морозами и осадками в Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях.  На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

Температура воздуха ближайшей ночью на всей территории Украины ниже ноля. Холоднее всего будет на востоке -9-13 градусов, на остальной территории страны -3-8 градусов. 

Днем 10 марта на большей части Украины столбики термометров покажут от 0 до +3 градусов. В восточный регионах до -2, а на Закарпатье прогреется до +6 градусов. 

карта погоды в украине

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила, когда ждать потепления в Украине.

Также мы сообщали, что на Закарпатье не дожидаясь весны расцвели крокусы и подснежники. Фото.

 

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